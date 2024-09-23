Esad’dan mültecileri kapsayan genel af kararı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad mültecileri de kapsayan genel af çıkardı. Kararnamede hangi şartlar yer alıyor? Hangi suçlar af kapsamına giriyor? İşte ayrıntılar...

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