23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Esad’dan mültecileri kapsayan genel af kararı

Esad’dan mültecileri kapsayan genel af kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2024 09:41
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad mültecileri de kapsayan genel af çıkardı. Kararnamede hangi şartlar yer alıyor? Hangi suçlar af kapsamına giriyor? İşte ayrıntılar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit Polis Şeyda Yılmaz’a veda
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a veda
Lübnan roketleri Demir Kubbe’yi deldi
Lübnan roketleri Demir Kubbe’yi deldi
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği sürüyor
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Eğitim uçağı neden düştü?
Eğitim uçağı neden düştü?
Bursa’da eğitim uçağı düştü
Bursa’da eğitim uçağı düştü
Esad’dan mültecileri kapsayan genel af kararı
Esad’dan mültecileri kapsayan genel af kararı
A Haber vurulan Beyrut sokaklarında
A Haber vurulan Beyrut sokaklarında
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
32 ilde zehir tacirlerine darbe
32 ilde zehir tacirlerine darbe
Tuba Durgut’tan BM’de net mesaj!
Tuba Durgut'tan BM'de net mesaj!
Başkan TÜRKEN Vakfı’nı ziyaret etti!
Başkan TÜRKEN Vakfı’nı ziyaret etti!
Katil, Salim Güran
“Katil, Salim Güran”
Daha Fazla Video Göster