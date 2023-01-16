16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Erzurum’un güneş potansiyeli enerjiye dönüşüyor! 2 bin hanenin elektriği üretilecek

Erzurum’un güneş potansiyeli enerjiye dönüşüyor! 2 bin hanenin elektriği üretilecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2023 14:39
Erzurum'da Azile ilçesi sınırlarında 30 dönüm arazide kurulan güneş enerjisi sistemiyle güneş potansiyeli enerjiye dönüşüyor. 1 yılda 2 milyon kiovatsaat elektrik üretilecek ve 2 bin hanenin elektriği sağlanacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu olan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’de kritik MYK!
AK Parti’de kritik MYK!
Balıkçılara destek ödemeleri arttı!
Balıkçılara destek ödemeleri arttı!
2 bin hanenin elektriği üretilecek
2 bin hanenin elektriği üretilecek
Bakan Akar İngiltere’de
Bakan Akar İngiltere’de
Babacan’ın seçim vaadi İHA’lar: Dokunacağız
Babacan'ın seçim vaadi İHA'lar: Dokunacağız
6’lı masaya çağrının perde arkası
6'lı masaya çağrının perde arkası
Babacan’ın seçim vaadi belli oldu!
Babacan'ın seçim vaadi belli oldu!
İşte İngilizlerin petrol haritaları
İşte İngilizlerin petrol haritaları
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Eski Pentagon yetkilisinin SİHA rahatsızlığı!
Eski Pentagon yetkilisinin SİHA rahatsızlığı!
Daha Fazla Video Göster