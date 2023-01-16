Erzurum’un güneş potansiyeli enerjiye dönüşüyor! 2 bin hanenin elektriği üretilecek

Erzurum'da Azile ilçesi sınırlarında 30 dönüm arazide kurulan güneş enerjisi sistemiyle güneş potansiyeli enerjiye dönüşüyor. 1 yılda 2 milyon kiovatsaat elektrik üretilecek ve 2 bin hanenin elektriği sağlanacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Arpa’nın konuğu olan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan değerlendirdi.

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