Erzurum'da kontrolden çıkan tırlar yan yattı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Karlı zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı plakalı iki tır yan yattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN