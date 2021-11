Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem | Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli son durumu A Haber'de anlattı

Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem büyük panik yarattı. Yıkılan ya da çöken ev var mı? Can kaybı yaşandı mı? Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, "Yıkımlar var ama can kaybı yok. Ahırlar yıkılmış hayvan telefleri var birkaç tane. Şu anda elimize gelen verilere göre herhangi bir can kaybı yok." dedi.

