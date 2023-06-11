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Erzurum'da 4,6'lık deprem

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Giriş: 11.06.2023 11:33
Son dakika haberi... Erzurum Aziziye'de saat 10.41'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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