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Erzurum’da 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Ala’dan duygu yüklü konuşma!

İHA
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Giriş: 16.07.2022 11:41
Erzincan'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde konuşan gazi Tümgeneral Davut Ala'nın duygu yüklü konuşması etkinliğe katılanları duygulandırdı. Darbe girişimi sırasında bir parmağını kaybeden ve vücuduna isabet eden 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Ala, "Bu hain darbe girişimi bu yüce milleti bölmek, parçalamak, yıkmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı aynı Çanakkale savaşı, İstiklal savaşındaki gibi büyük bir ders olarak Türk milletinin şanlı tarihindeki yerini almıştır. Bu millet için kalan 9 parmağımı ve gerekirse canımı dahi vermeye hazırım" dedi.
Tümgeneral Ala’dan duygu yüklü konuşma!
Tümgeneral Ala’dan duygu yüklü konuşma!
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