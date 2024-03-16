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Erzurum için projeleri neler? Cumhur İttifakı Erzurum adayı Mehmet Sekmen A Haber’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 13:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Erzurum'da. Yerel seçimlere doğru AK Parti mitinginde konuşacak. A Haber muhabiri Yüksel Akalan'ın konuğu olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Erzurum adayı Mehmet Sekmen önemli açıklamalarda bulundu.
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