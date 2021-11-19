Erzurum depreminde can kaybı var mı? Erzurum Valisi Okay Memiş A Haber'de açıkladı

Son dakika deprem haberi... Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem büyük panik yarattı. Yıkılan ya da çöken ev var mı? Erzurum Valisi Okay Memiş A Haber'de açıkladı. Memiş,"Birkaç köyden yıkım ihabrı aldık, can kaybı ihbarı yok" ifadelerini kullandı.

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