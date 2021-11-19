Erzurum depremi son dakika: Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı A Haber'de

Son dakika deprem haberi... Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem büyük panik yarattı. Yıkılan ya da çöken ev var mı? Can kaybı yaşandı mı? Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, A Haber'de son durumu anlattı. Karslı, "Özellikle Erzurum’un Köprüköy bölgesi halkı için geçmiş olsun diyorum. Şu anda biz de intikal halindeyiz. Şu anda 2-3 köyden yıkım haberleri geldi. Özellikle Mescitli köyü ve Topçu köyünde yıkımlar olduğu ihbarı geldi. Ama henüz boyutunu bilemiyoruz. Bir de Geyikli köyünde heyelan oldu." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN