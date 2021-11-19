Erzurum depremi daha büyük bir depremi tetikler mi? Uzman isim A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Son dakika... Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem büyük panik yarattı. Yıkılan ya da çöken ev var mı? Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, A Haber'de açıkladı. Deprem uzmanı Osman Bektaş, “Bu bölgede en son yıkıcı deprem 1983 yılında 6.8 büyüklüğünde Horosan depremini biliyoruz. Erzurum’un da geçmişte tarihsel depremlere şahit olduğu da bir gerçek. Gelecekte daha büyük bir deprem olma olasılığı her an var. Bu depremi ikaz olarak görüyorum. Çevredeki fayları etkileyebilir.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN