07 Mayıs 2023, Pazar
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: "Önceden belirlenmeyen bir yerde miting yaptı"
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu'nun miting alanındaki yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Sekmen yaptığı açıklamada "CHP İl Başkanlığının mitingle ilgili yazılı müracaatı yok. İmamoğlu önceden belirlenmeyen bir yerde miting yaptı. Tedbir almamıza rağmen belirli bir gruptan müdahale oldu. O müdahaleyi engellemeyecek çalışmamızı da yaptık." ifadelerini kullandı.