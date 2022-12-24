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Erzurum Başkan Erdoğan'ı bekliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2022 10:14
Güncelleme:24.12.2022 10:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu da yoğun programına devam ediyor. Erdoğan, bugün İstanbul’dan Erzurum’a geçerek toplu açılış törenine katılacak. Programın detaylarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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