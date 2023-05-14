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ERZURUM 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK ERZURUM anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

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Giriş: 14.05.2023 13:54
ERZURUM seçim sonuçlarına yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Oy kullanma işlemlerinin sona ermesi ve seçim yasaklarının kaldırılması sonrasında sayım işlemlerine geçilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, AK Parti, MHP, CHP ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İşte, YSK ERZURUM anlık seçim sonuçları ve oy oranları!

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler ERZURUM'da hangi partinin ne kadar oy aldığını merak ediyor. Samsun seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. İşte, YSK ERZURUM anlık seçim sonuçları ve oy oranları!

ERZURUM 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
ERZURUM 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
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