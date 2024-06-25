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Erzin'e acil durum hastanesi! Depremin vurduğu 100 yataklı hastane yapılıyor

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 25.06.2024 13:29
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Erzin ilçesinde 100 yataklı hastane yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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