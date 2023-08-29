Erzincan’ın doğal güzelliği: Kırk Gözeler! Yeşile şelalenin sesi eşlik ediyor

Erzincan Kemah'ta bulunan "Kırk Gözeler" doğa tutkunlarını kendine çekiyor. Hem şelale hem de çevresini saran yeşil kendine hayran bırakıyor. Mesire alanı da vatandaşa zaman geçirme fırsatını sunuyor.

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