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Erzincan’ın doğal güzelliği: Kırk Gözeler! Yeşile şelalenin sesi eşlik ediyor

A Haber
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Giriş: 29.08.2023 17:48
Erzincan Kemah'ta bulunan "Kırk Gözeler" doğa tutkunlarını kendine çekiyor. Hem şelale hem de çevresini saran yeşil kendine hayran bırakıyor. Mesire alanı da vatandaşa zaman geçirme fırsatını sunuyor.
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