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Erzincan'daki toprak kayması faciasında yeni detay! Saatler öncesinden madendeki çatlak fotoğraflarını çekmişler! Rapora delil olarak girdi...

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Giriş: 18.02.2024 10:13
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiye yönelik arama kurtarma çalışmaları sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları ortaya çıkarken o görüntüler bilirkişi raporuna delil olarak girdi. İşte o görüntüler...
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