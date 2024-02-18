Erzincan'daki toprak kayması faciasında yeni detay! Saatler öncesinden madendeki çatlak fotoğraflarını çekmişler! Rapora delil olarak girdi...

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiye yönelik arama kurtarma çalışmaları sürerken yeni bir gelişme daha yaşandı. Toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları ortaya çıkarken o görüntüler bilirkişi raporuna delil olarak girdi. İşte o görüntüler...