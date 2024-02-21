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Erzincan'daki maden felaketinde yeni gelişme

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Giriş: 21.02.2024 12:50
Erzincan İliç'teki heyelan felaketi sonrası başlatılan arama-kurtarma çalışmaları hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, faaliyetlere ara verdiklerini duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında "Öncelikle arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini önceliyoruz. Onun için arama çalışmalarına ara veriyoruz. "Aşağıda güvenle çalışabilirsiniz" denene kadar AFAD çalışmalarına devam edecek." dedi.
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Erzincan’daki maden felaketinde yeni gelişme
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