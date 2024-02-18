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Erzincan'daki heyelan faciasında 1 gözaltı! Bakan Bayraktar son durumu açıkladı: Su ve toprakta zararlı madde yok

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Giriş: 18.02.2024 13:42
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı. Maden ocağındaki işçileri kurtarma çalışmaları ise 6'ncı günde de devam ediyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Bakan Yerlikaya "Bundan sonraki olası toprak kaymalarını izliyoruz. Alanda 35 milyon metreküp toprak var. 2 bin 700 personel ve 800 araçla sahada çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ise yaptığı açıklamada "Su ve toprakta zararlı madde yok." açıklamasında bulundu.
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