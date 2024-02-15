15 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Erzincan'da zamanla yarış! Toprak kayması sonrası 9 işçi aranıyor! Bakan Bayraktar: Heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var

Erzincan'da zamanla yarış! Toprak kayması sonrası 9 işçi aranıyor! Bakan Bayraktar: Heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2024 12:52
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası 9 işçinin bulunmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya işçilerin 5'inin konteynerde, 4'ünün ise araçlarda bulunduğunu ifade ederken olaya ilişkin 7 kişi de gözaltına alındı. Diğer yandan yaşanan facia hakkında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yaptığı açıklamada heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var
"Heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var"
F-16’lar ABD’den ne zaman gelecek?
F-16'lar ABD'den ne zaman gelecek?
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü!
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü!
5 bin 833 TL’den başlayan taksitlerle konut...
5 bin 833 TL’den başlayan taksitlerle konut...
Fabrikaya para ve dere temizleme cezası
Fabrikaya para ve dere temizleme cezası
AK Partili Aziz Yeniay: Bu bir terör saldırısıdır
AK Partili Aziz Yeniay: Bu bir terör saldırısıdır
Başkan Erdoğan Samsun’a gidiyor!
Başkan Erdoğan Samsun'a gidiyor!
9 işçi sondalama yöntemiyle aranıyor
9 işçi sondalama yöntemiyle aranıyor
A Haber arama yapılan bölgede
A Haber arama yapılan bölgede
Mart ayında Türkiye’ye geliyor
Mart ayında Türkiye’ye geliyor
Madende toprak kayması! Aileleri umutlu bekleyişi
Madende toprak kayması! Aileleri umutlu bekleyişi
Erdoğan Mısır’da İmam Şafi türbesini ziyaret etti
Erdoğan Mısır'da İmam Şafi türbesini ziyaret etti
Daha Fazla Video Göster