Erzincan'da zamanla yarış! Toprak kayması sonrası 9 işçi aranıyor! Bakan Bayraktar: Heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kayması sonrası 9 işçinin bulunmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya işçilerin 5'inin konteynerde, 4'ünün ise araçlarda bulunduğunu ifade ederken olaya ilişkin 7 kişi de gözaltına alındı. Diğer yandan yaşanan facia hakkında Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yaptığı açıklamada heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi olduğunu söyledi.

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