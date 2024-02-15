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Erzincan’da maden toprak patlaması! Toprak altındaki 9 işçi sondalama yöntemiyle aranıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 10:38
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu alanda heyelan sonrası toprak altında kalan 9 işçiden haber alınamıyor. Bölgeden arama çalışmaları aralıksız sürüyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu son durumu aktardı.
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9 işçi sondalama yöntemiyle aranıyor
9 işçi sondalama yöntemiyle aranıyor
A Haber arama yapılan bölgede
A Haber arama yapılan bölgede
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