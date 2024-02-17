Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı!

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana gelmişti. Milyonlarca metreküp toprağın aktığı bölgede 9 işçi heyelan altında kaldı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Altın madeninde toprak kaymasından yaklaşık 6 saat önce yığın alanında çatlak ve sızıntı fark edildiği ancak facianın önlenemediği ortaya çıktı. Diğer yandan olaya ilişkin umutlandıran bir gelişme yaşanırken bölgeyi tarayan drone'lar meral yoğunluğu tespit etti. Bölgede işçilerin bulunmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Olay kapsamında toprak altında kalan işçilerin kimlikleri de belli oldu. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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