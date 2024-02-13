Erzincan maden sahasında gerçekleşen heyelan anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşma için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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