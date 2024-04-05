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Erzincan İliç'teki maden faciası: Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

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Giriş: 05.04.2024 23:56
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum.
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