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Ersan Şen'den Özgür Özel'e Selahattin Demirtaş bombardımanı: Kazanmak istiyorsan Eren Bülbül'e selam çaksaydın

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Giriş: 07.11.2023 09:39
CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultay öncesi yaptığı açıklamada terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi selam göndermeyi ihmal etmedi. PKK'nın siyasi kolu olan HEDEP ile yakın ilişkileri olan CHP'de değişim adı altında genel başkan değişse de zihniyetin aynı kaldığı gözlendi. Prof.Dr. Ersan Şen, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Özel'in bu çıkışını sert sözlerle eleştirirken "Atatürk'ün partisinden Selahattin Demirtaş'a selam çakmak affedilecek bir hata değil." ifadelerini kullandı. Şen Özel'e seslenirken "Kazanmak istiyorsan Eren Bülbül'e selam çaksaydın." eddi. İşte detaylar...
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