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Ermenistan’ın sivil katliamı! Gereken karşılık verildi ve uçakları tükeniyor
"UÇAKLARIN TÜKENİYOR"
Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, "Uçaklar için çok eski demek doğru olmaz ama yok edilen uçağın kendini koruma sistemi yeterli değil. Elektronik harp sistemleri fazla etkin değil. Bizim F-16 uçaklarımız da olan sistemler yok. Modernizasyonu yeterli değil. Bu nedenle hava savunma sistemleri ile çok kolay tespit edilip yok edilebiliyorlar. Ermenistan'ın 15 tane uçağı vardı bunların 4 tanesini kaybetti. Harekatın çok fazla uzun süreceğini sanmıyorum. 1 ay kadar süreceğini düşünüyorum. Biz El-Bab'a 58 günde girmiştik. Tahkimlenmiş ve mayınlanmış bölgelere girmek kolay olmuyor. Tuzakların bulunup sökülüp emniyetler ilerlemek gerekiyor. " ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLAR, KADINLAR VE YAŞLI İNSANLAR HEDEF ALINDI"
Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova, "İkinci büyük kentimiz Gence, Ermenistan tarafından saldırıya maruz kaldı. Bu yapılan saldırının bir adı vardır. O da: terördür… Bunun dövüş meydanı ile hiçbir alakası yoktur. Bu saldırıda çocuklar, kadınlar ve yaşlı insanlar hedef alındı. Bu saldırılara gereken karşılık veriliyor." dedi.