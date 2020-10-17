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Ermenistan’ın sivil katliamı! Gereken karşılık verildi ve uçakları tükeniyor

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Giriş: 17.10.2020 12:59
Güncelleme:17.10.2020 13:14
Ermenistan’ın Gence’de sivilleri hedef alan saldırıları sonrası 3’ü bebek 15 kişi hayatını kaybederken 45’ten fazla kişi yaralandı. Ermenistan’ın kalleş saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu misliyle karşılık verdi ve tespit edilen hedefleri tek tek yok etti. Ermenistan’a ait SU-25 uçakları düşürülürken S-300 hava savunma sistemi de yok edildi. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş ile Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova değerlendirdi.

"UÇAKLARIN TÜKENİYOR"

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, "Uçaklar için çok eski demek doğru olmaz ama yok edilen uçağın kendini koruma sistemi yeterli değil. Elektronik harp sistemleri fazla etkin değil. Bizim F-16 uçaklarımız da olan sistemler yok. Modernizasyonu yeterli değil. Bu nedenle hava savunma sistemleri ile çok kolay tespit edilip yok edilebiliyorlar. Ermenistan'ın 15 tane uçağı vardı bunların 4 tanesini kaybetti. Harekatın çok fazla uzun süreceğini sanmıyorum. 1 ay kadar süreceğini düşünüyorum. Biz El-Bab'a 58 günde girmiştik. Tahkimlenmiş ve mayınlanmış bölgelere girmek kolay olmuyor. Tuzakların bulunup sökülüp emniyetler ilerlemek gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR, KADINLAR VE YAŞLI İNSANLAR HEDEF ALINDI"

Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova, "İkinci büyük kentimiz Gence, Ermenistan tarafından saldırıya maruz kaldı. Bu yapılan saldırının bir adı vardır. O da: terördür… Bunun dövüş meydanı ile hiçbir alakası yoktur. Bu saldırıda çocuklar, kadınlar ve yaşlı insanlar hedef alındı. Bu saldırılara gereken karşılık veriliyor." dedi.

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