Ermenistan'ın füzeli saldırısının tanığı A Haber'e konuştu. Kendi evinin yanındaki evlerin enkaz haline geldiğini belirten Azerbaycan vatandaşı, yakınlarının enkaz altında olduğunu söyledi.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan'a yapılan alçak saldırı sonrasında enkaz bölgesine gitti. Saldırının tanığı olan ve yakınları enkaz altında kalan bir Azerbaycan vatandaşı A Haber'e konuştu.

Acılı vatandaş, ""Kızım ve torunlarım göçük altında. Enkazın altında kızım ve 3 torunum var. Dünya bu görüntüleri görsün. Cephede savaşmaya korkuyorlar." dedi.