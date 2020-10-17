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Ermenistan'ın füzeli saldırısının tanığı A Haber'e konuştu

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Giriş: 17.10.2020 02:32
Güncelleme:17.10.2020 02:34
Ermenistan'ın füzeli saldırısının tanığı A Haber'e konuştu. Kendi evinin yanındaki evlerin enkaz haline geldiğini belirten Azerbaycan vatandaşı, yakınlarının enkaz altında olduğunu söyledi.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Azerbaycan'a yapılan alçak saldırı sonrasında enkaz bölgesine gitti. Saldırının tanığı olan ve yakınları enkaz altında kalan bir Azerbaycan vatandaşı A Haber'e konuştu.

Acılı vatandaş, ""Kızım ve torunlarım göçük altında. Enkazın altında kızım ve 3 torunum var. Dünya bu görüntüleri görsün. Cephede savaşmaya korkuyorlar." dedi.

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