Ermenistan’dan sınırda provokasyon! Paşinyan: 49 askerimiz öldürüldü

Doğu Avrupa ve Pasifik'teki askeri gerilim hızla tırmanmaya devam ederken Azerbaycan'dan gelen açıklama gözleri Karabağ'a çevirdi. Ermeni güçlerinin ateşkes ihlali ve sabotaj girişimlerinde bulunduğunu açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı provokasyona verilen karşılık sonrası sınır hattında yoğun çatışmaların başladığını duyurdu. İki tarafta da can kayıpları gerçekleştiği belirtilen açıklamada yaşananlardan tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, 49 askerin öldüğünü duyurdu.

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