13 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ermenistan'dan sınırda provokasyon! Azerbaycan: çatışma ve kayıplardan Erivan yönetimi sorumludur

Ermenistan'dan sınırda provokasyon! Azerbaycan: çatışma ve kayıplardan Erivan yönetimi sorumludur

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2022 12:25
Ermeni güçlerinin ateşkes ihlali ve sabotaj girişimleri sonucu Karabağ sınır hattında çatışma başladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise çatışmalarda en az 49 ermeni askerinin öldüğünü açıkladı. Saldırıya tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır.” İfadelerini kullandı. A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayılova, “Ermenistan ateşkesi bozdu. Ermeni güçleri sınır hattında provokasyonlara devam ediyor” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ermenistan ateşkesi bozdu
"Ermenistan ateşkesi bozdu"
Kafası karışık! 3 dakikada çark etti
Kafası karışık! 3 dakikada çark etti
Sığınma talebi kabul edilecek mi?
Sığınma talebi kabul edilecek mi?
Ankara’da suya yüzde 50 indirim geldi
Ankara’da suya yüzde 50 indirim geldi
Yüzyılın konut projesi açıklanıyor!
Yüzyılın konut projesi açıklanıyor!
Emniyet her adımını böyle takip etmiş! İşte o anlar
Emniyet her adımını böyle takip etmiş! İşte o anlar
İşte sınır hattında son durum!
İşte sınır hattında son durum!
Paşinyan: 49 askerimiz öldürüldü
Paşinyan: 49 askerimiz öldürüldü
Avrupa enerjisiz kaldı! İşte Türkiye’nin planı
Avrupa enerjisiz kaldı! İşte Türkiye'nin planı
Sınır hattı ısındı! Komplo mu var?
Sınır hattı ısındı! Komplo mu var?
CHP örgütleri HDP’leşiyor mu? Kürdistan sessizliği
CHP örgütleri HDP'leşiyor mu? Kürdistan sessizliği
Yunana uyarı: Akıllı olun...
Yunana uyarı: Akıllı olun...
Daha Fazla Video Göster