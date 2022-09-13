Ermenistan'dan sınırda provokasyon! Azerbaycan: çatışma ve kayıplardan Erivan yönetimi sorumludur

Ermeni güçlerinin ateşkes ihlali ve sabotaj girişimleri sonucu Karabağ sınır hattında çatışma başladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise çatışmalarda en az 49 ermeni askerinin öldüğünü açıkladı. Saldırıya tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır.” İfadelerini kullandı. A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayılova, “Ermenistan ateşkesi bozdu. Ermeni güçleri sınır hattında provokasyonlara devam ediyor” dedi.

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