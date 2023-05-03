03 Mayıs 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ermenistan’daki “Anıt” provokasyonu! Hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan sözde soykırım anıtına Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan'a hava sahamızı kapattık" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "İthamların karşılıksız kalması beklenemezdi" ifadesini kullandı.