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Ermenistan bir kez daha Rusya’ya rest çekti! Putin Ermenistan’da tutuklanabilir

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Giriş: 15.09.2023 09:17
Son dönemde Rusya ile Ermenistan arasında esen soğuk rüzgarları kuvvetlendirecek yeni gelişmeler yaşandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'a gelmesi halinde tutuklanmasını sağlayacak kararı onaylayacağını duyurdu.
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