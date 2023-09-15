15 Eylül 2023, Cuma
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Ermenistan bir kez daha Rusya’ya rest çekti! Putin Ermenistan’da tutuklanabilir
Son dönemde Rusya ile Ermenistan arasında esen soğuk rüzgarları kuvvetlendirecek yeni gelişmeler yaşandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'a gelmesi halinde tutuklanmasını sağlayacak kararı onaylayacağını duyurdu.