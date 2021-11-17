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Ermenistan bir kez daha ateşkesi ihlal etti! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

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Giriş: 17.11.2021 11:24
Ermenistan dün Laçın ve Kelbecer'de ateşkesi ihlal etmiş, Azerbaycan ordusu ise misliyle karşılık vermişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, o çatışmalarda 7 askerin şehit olduğunu duyurdu. Çatışmalarda 10 askerin ise yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi. Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.
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