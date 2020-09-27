Ermenistan Azerbaycan gerginliği bu noktaya nasıl taşındı?

Son dakika haberi... Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycanlı sivillere saldırdı. 30 yıldır süren Azerbaycan - Ermenistan gerginliği bu noktaya nasıl geldi? Tarihçi Prof. Dr. Kemal Arı ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Oktay Koç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycanlı sivillere saldırdı. 30 yıldır süren Azerbaycan - Ermenistan gerginliği bu noktaya nasıl geldi? Tarihçi Prof. Dr. Kemal Arı ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Oktay Koç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

