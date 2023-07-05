Ermeni sporcu elini uzatan Azerbaycanlı rakibine yumruk attı!

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen karate şampiyonası, Azerbaycan-Ermenistan müsabakasında yaşanan çirkin bir olayın gölgesinde kaldı. Azerbaycan'lı karateci Alika Semihova, mağlup ettiği rakibine elini uzatarak centilmenlik örneği sergiledi. Ermeni sporcu ise o inceliğe bakın nasıl karşılık verdi.

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