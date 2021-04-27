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Ermeni çetelerinin sivil katliamları! Van’da 2 bin 500 kişiyi öldürdüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2021 12:35
Güncelleme:27.04.2021 12:41
Türkiye'ye Ermeni soykırımı iftirası atan ABD Başkanı Biden ile HDP, Ermenilerin masum sivillere yönelik katliamlarını ya bilmiyor ya da görmezden geliyor. Anadolu Ajansı arşivinde yer alan, Erzurum ve Iğdır'daki köylerde Ermenilerin Türklere yönelik katliamlarına kanıt olacak görüntüleri yayımladı. Ermeni çetelerinin katliamına sahne olan yerlerden biri de Van merkeze bağlı Zeve köyüydü. O noktada A Haber muhabiri Fırat Öztürk’ün konuğu tarihçi Doç. Dr. Mehmet Pınar yaşanan katliamı anlattı.
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