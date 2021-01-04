Erken seçim olmazsa darbe olur tehdidi! Neden darbe söylemlerine yine sarıldılar?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ son açıklamasıyla yine gündemde. Daha önce "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Başbuğ, bu kez 27 Mayıs darbesiyle ilgili konuştu. "Eğer Menderes, 25 mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" dedi. 27 Mayıs darbesi üzerinden verilen mesaj ne anlama geliyor? Neden darbe söylemine yine sarıldılar? İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ son açıklamasıyla yine gündemde. Daha önce "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Başbuğ, bu kez 27 Mayıs darbesiyle ilgili konuştu. "Eğer Menderes, 25 mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" dedi. 27 Mayıs darbesi üzerinden verilen mesaj ne anlama geliyor? Neden darbe söylemine yine sarıldılar? İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.