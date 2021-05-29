Erken seçim ısrarının perde arkası! Muhalefet seçim çağrısı üzerinden ekonomiyi mi hedef alıyor?

CHP, İYİ Parti ve HDP yerel seçimlerdeki iş birliğini cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sürdürmenin planlarını yapıyor. Bu kapsamda üç partinin liderinden de peş peşe birlikte hareket edelim mesajları geliyor. Öte yandan Türkiye'nin istikbali, istiklali, istikrarı tehdit ediliyor. Türkiye'nin istiklal mücadelesini yaptığı terörle mücadele muhalefet tarafından itibarsızlaştırılıyor. Döviz üzerinden yeni operasyon mu? Muhalefet ve uluslararası basın yine ekonomiyi mi hedef alıyor? Erken seçim ısrarının perde arkasında ne var? Yine hedef ekonomi mi? Erken seçim çağrıları ve son provokasyonlar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN