Erken seçim dayatmasının sebebi ne? A Haber'de değerlendirdi

Suç örgütünün siyasi sözcüleri kimler? Organize suç örgütleri neden devreye girdi? Muhalefet neden erken seçim ısrarı yapıyor? AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, A Haber’de değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, “Muhalefet, seçimlerde ve başka süreçlerde insanların karar almalarını çok iyi analiz edemedikleri için ülkeyi defalarca seçime zorlamışlar” dedi.

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