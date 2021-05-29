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Erken seçim çağrıları ve son provokasyonlar ne anlama geliyor? "Proje İttifak"ın gizli ajandası ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2021 13:05
Güncelleme:29.05.2021 13:28
Türkiye’ye yönelik olarak son zamanlarda planlı saldırılar başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Netanyahu benzetmesi ve Rize ziyareti olay oldu. Eski AA muhabiri Musab Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan kamikaze saldırısı yaptı. Suç örgütü lideri Peker’in kasetleri üzerinden siyasi operasyonlara kalkıştılar bunlar püskürtülünce ekonomi yeniden hedefe kondu. Peki muhalefette "siyasi proje" ne? Erken seçim adı altında nasıl manipülasyon yapılıyor? Sistematik saldırıların nedeni ne? Algılar üzerinden "siyasi kaos" mu planlanıyor? Türkiye'nin bağımsız siyaset anlayışı neden hedefte? Muhalefet seçim çağrısı üzerinden ekonomiyi mi hedef alıyor? Türkiye'yi Suriye'ye mi çevirmek istiyorlar? Darbe imaları ve son provakasyonların perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınlarına bağlanan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.
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