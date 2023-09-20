Erivan'da protesto gösterileri! Ermeni protestocular Erivan'da hükümet binasının önünde toplandı

Azerbaycan'ın Karabağ'da antiterör operasyonu sürerken, Ermenistan'da da hükümet karşıtı protestolar vardı. Ateşkes ilanının ardından son durum ne? Erivan’da tansiyon düştü mü? Gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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