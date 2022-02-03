03 Şubat 2022, Perşembe
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'Eren-Kış 19' operasyonu başladı | Diyarbakır'da başlatılan operasyonda 310 personel görev alıyor
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde Eren Kış-19 J.Asb.Üçvş.Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel canlı yayında aktardı.