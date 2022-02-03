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'Eren-Kış 19' operasyonu başladı | Diyarbakır'da başlatılan operasyonda 310 personel görev alıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2022 15:59
Güncelleme:03.02.2022 15:59
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde Eren Kış-19 J.Asb.Üçvş.Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel canlı yayında aktardı.
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