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Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı! 1550 personel katılıyor

A Haber
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Giriş: 09.11.2021 09:51
Son dakika haberine göre… İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)' operasyonu başlatıldı. Operasyonda bin 550 personel 121 operasyonel tim görev aldı" denildi. Sıcak gelişmenin detaylarını canlı yayınına bağlanan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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