Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı! 1550 personel katılıyor

Son dakika haberine göre… İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)' operasyonu başlatıldı. Operasyonda bin 550 personel 121 operasyonel tim görev aldı" denildi. Sıcak gelişmenin detaylarını canlı yayınına bağlanan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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