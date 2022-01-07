Eren Erdem'den "U" dönüşü! İstifaya davet ettiği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı görmek istiyor: Mevzu bitti

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, bir televizyon kanalında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Eren Erdem, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki isim ile ilgili çok net konuştu, "CHP'de mevzu bitti zaten." dedi. Daha önce Başkan Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybetmesinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Erdem'in bu keskin dönüşü gerek parti içinde gerekse de kamuyounda ciddiye alınmadı.

2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'ndaki adaylık restleşmeleri sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini her fırsatta belirtirken, İYİ Parti kanadı Kılıçdaroğlu ismini veto ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in desteklediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini de Kılıçdaroğlu veto ediyor.

'Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?' tartışmaları sürerken CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdem, CHP'nin adayını 'Mevzu bitti...' diyerek açıkladı.

"CHP'DE MEVZU BİTTİ ZATEN..."

Erdem katıldığı bi canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını net ifadelerle açıkladı. Erdem, Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini, Kılıçdaroğlu vazgeçmedikçe adaylarının CHP lideri olduğunu ifade etti.

Erdem, "CHP'de mevzu bitti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki bi değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır. Adayı kim belirler, grup belirler, parti meclisi demiyor, konu kapanmış zaten."dedi.

Eren Erdem daha önce de Kılıçdroğlu'nun adayları olduğunu açıklamış, İmamoğlu'nu destekleyen hesapların tepkisi ile karşılaşmıştı. Erdem, kendisini hedef alan hesaplara sert yanıt vermişti.