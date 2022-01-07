07 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Eren Erdem'den "U" dönüşü! İstifaya davet ettiği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı görmek istiyor: Mevzu bitti

Eren Erdem'den "U" dönüşü! İstifaya davet ettiği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı görmek istiyor: Mevzu bitti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2022 14:28
Güncelleme:07.01.2022 14:31
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, bir televizyon kanalında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Eren Erdem, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki isim ile ilgili çok net konuştu, "CHP'de mevzu bitti zaten." dedi. Daha önce Başkan Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybetmesinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Erdem'in bu keskin dönüşü gerek parti içinde gerekse de kamuyounda ciddiye alınmadı.

2023 seçimleri öncesi Millet İttifakı'ndaki adaylık restleşmeleri sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istediğini her fırsatta belirtirken, İYİ Parti kanadı Kılıçdaroğlu ismini veto ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in desteklediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini de Kılıçdaroğlu veto ediyor.

'Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?' tartışmaları sürerken CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdem, CHP'nin adayını 'Mevzu bitti...' diyerek açıkladı.

"CHP'DE MEVZU BİTTİ ZATEN..."
Erdem katıldığı bi canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını net ifadelerle açıkladı. Erdem, Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini, Kılıçdaroğlu vazgeçmedikçe adaylarının CHP lideri olduğunu ifade etti.

Erdem, "CHP'de mevzu bitti zaten. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin doğal adayıdır. Genel başkanımız bir fikir değiştirmezse, kaldı ki bi değiştirmemesinden yanayız, Kılıçdaroğlu CHP'nin adayıdır. Adayı kim belirler, grup belirler, parti meclisi demiyor, konu kapanmış zaten."dedi.

Eren Erdem daha önce de Kılıçdroğlu'nun adayları olduğunu açıklamış, İmamoğlu'nu destekleyen hesapların tepkisi ile karşılaşmıştı. Erdem, kendisini hedef alan hesaplara sert yanıt vermişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Binlerce insan iş sahibi olacak!
Binlerce insan iş sahibi olacak!
İBB’den yeni yılda işçi kıyımı!
İBB'den yeni yılda işçi kıyımı!
Kazakistan Büyükelçisi A Haber’de
Kazakistan Büyükelçisi A Haber'de
Eren Erdem’den U dönüşü! Adayımız Kılıçdaroğlu
Eren Erdem'den "U" dönüşü! Adayımız Kılıçdaroğlu
Küfürbaz İYİ Parti’li yakalandı!
Küfürbaz İYİ Parti'li yakalandı!
Demirkapı Tüneli’nde ışık göründü!
Demirkapı Tüneli'nde ışık göründü!
Küfürbaz İYİ Partili yakalandı mı?
Küfürbaz İYİ Partili yakalandı mı?
Zirve Yayınevi kumpası davasında karar!
Zirve Yayınevi kumpası davasında karar!
ABD’nin yeni büyükelçisi Flake Türkiye’de
ABD'nin yeni büyükelçisi Flake Türkiye'de
Emek ve ekmek mücadelesi
Emek ve ekmek mücadelesi
Dünyanın gözü orada! İki örgütün ismi geçiyor
Dünyanın gözü orada! İki örgütün ismi geçiyor
Halk Ekmek kuyruğunu bitirecek formül!
Halk Ekmek kuyruğunu bitirecek formül!
Daha Fazla Video Göster