29 Haziran 2022, Çarşamba
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Eren Abula-19 operasyonu! 6 milyon kök kenevir ele geçirildi
Son dakika haberleri… Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca, Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında gizlenmiş halde 86 nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar 6 milyon kök kenevir ele geçirildi.