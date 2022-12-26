26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Eren Abluka Sonbahar Kış 19 Operasyonu 470 personelle başladı

Eren Abluka Sonbahar Kış 19 Operasyonu 470 personelle başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2022 11:56
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 470 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu" başlatıldı. Operasyonun ilk gününde bestler dereler bölgesinde 2 mağara ile 10 sığınak imha edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa bir kez daha PKK gerçeğiyle yüzleşti
Avrupa bir kez daha PKK gerçeğiyle yüzleşti
Büyük müjde ne olacak?
Büyük müjde ne olacak?
Terör bumerangı AVRUPA’yı vurdu
Terör bumerangı AVRUPA'yı vurdu
Eren Abluka Sonbahar Kış 19 başladı
Eren Abluka Sonbahar Kış 19 başladı
Karı-koca omuz omuza vatan nöbeti
Karı-koca omuz omuza vatan nöbeti
Milyonlar bekliyor! Yeni müjde ne olacak?
Milyonlar bekliyor! Yeni müjde ne olacak?
Elbette Başbakan Meral olacak
"Elbette Başbakan Meral olacak"
Milyonların gözü bu toplantıda
Milyonların gözü bu toplantıda
Çocukları dehşete yönlendiren oyun
Çocukları dehşete yönlendiren oyun
CHP tabeladan ibaret
"CHP tabeladan ibaret"
İstanbul’da trafik çilesi! Kar ve buzlanmaya dikkat
İstanbul'da trafik çilesi! Kar ve buzlanmaya dikkat
Yılın son Kabine’si bugün toplanıyor
Yılın son Kabine'si bugün toplanıyor
Daha Fazla Video Göster