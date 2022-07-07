Eren Abluka-21 Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı. Pençe-Kilit harekatı bölgesinde taciz ateşi sonucunda iki askerimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede 2 terörist ise öldürüldü. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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