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Eren Abluka-21 Operasyonu başlatıldı

A Haber
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Giriş: 07.07.2022 14:09
Diyarbakır'da Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı. Pençe-Kilit harekatı bölgesinde taciz ateşi sonucunda iki askerimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede 2 terörist ise öldürüldü. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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