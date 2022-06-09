09 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Eren Abluka-15 Narko Terör operasyonu başladı! Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

Eren Abluka-15 Narko Terör operasyonu başladı! Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.06.2022 09:41
Mehmetçik, terör örgütlerine karşı operasyonlarına devam ederken finans kaynakları olan uyuşturucu maddeleri de imha ediyor. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Eren Abluka-15 Diyarbakır'da başladı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu kime mesaj veriyor?
Kılıçdaroğlu kime mesaj veriyor?
Hedef: Tel Rıfat ve Münbiç!
Hedef: Tel Rıfat ve Münbiç!
Atina’ya net mesaj!
Atina'ya net mesaj!
Eren Abluka-15 başladı!
Eren Abluka-15 başladı!
HDP’den PKK itirafı
HDP'den PKK itirafı
A Haber canlı yayınında T-129 ATAK’tan gece atışı
A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı
Başkan Erdoğan A Haber’in sorusuna net yanıt verdi
Başkan Erdoğan A Haber'in sorusuna net yanıt verdi
ABD teröristleri silaha boğmaya devam ediyor!
ABD teröristleri silaha boğmaya devam ediyor!
Terör örgütünde ağır darbe!
Terör örgütünde ağır darbe!
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Ankara’da!
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Ankara'da!
Rusya harekata nasıl bakıyor?
Rusya harekata nasıl bakıyor?
SADAT’tan 1 milyon liralık dava!
SADAT’tan 1 milyon liralık dava!
Daha Fazla Video Göster