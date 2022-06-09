09 Haziran 2022, Perşembe
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Eren Abluka-15 Narko Terör operasyonu başladı! Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak
Mehmetçik, terör örgütlerine karşı operasyonlarına devam ederken finans kaynakları olan uyuşturucu maddeleri de imha ediyor. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Eren Abluka-15 Diyarbakır'da başladı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.