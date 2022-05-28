28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Eren Abluka-13 operasyonu başladı!
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “EREN ABLUKA-13 (MUŞ-ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY” operasyonu başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.