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Eren Abluka-13 operasyonu başladı!

A Haber
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Giriş: 28.05.2022 13:48
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “EREN ABLUKA-13 (MUŞ-ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY” operasyonu başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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