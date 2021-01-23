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Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı! 1.040 personel görev alıyor

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Giriş: 23.01.2021 10:13
Güncelleme:23.01.2021 10:22
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren operasyonları tüm hızıyla kararlı biçimde devam ediyor. Eren operasyonları Tendürek ve Lice’den sonra Ağrı Dağın’da da başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1.040 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "EREN-3 AĞRI DAĞI" Operasyonu başlatıldı.

1.040 PERSONEL GÖREV ALIYOR
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.040) personel [(59) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

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