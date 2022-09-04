04 Eylül 2022, Pazar
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Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da gündem oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Yunanistan’da gündem oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, konuyu müttefik ülkelerle paylaşacağını duyurdu. Yunan basını ise Erdoğan'ın sözlerini manşetlere taşıdı. Ayrıntılar Yunanistan’dan A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.