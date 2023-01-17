17 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Erdoğan'ın gündemi hizmet, Muhalefetinki adaylık

Erdoğan'ın gündemi hizmet, Muhalefetinki adaylık

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2023 15:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem pek çok projeyi hayata geçirdi hem de vatandaşı rahatlatacak müjdeleri açıkladı. Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerine emin adımlarla ilerliyor. Buna karşın 6'lı Masa anlaşmazlıklarla gündemden düşmüyor. Şimdi gelin muhalefetin gündemiyle Başkan Erdoğan'ın gündemini hep birlikte izleyelim.
Erdoğan’ın gündemi hizmet
Erdoğan'ın gündemi hizmet
İsveç’te yeni skandal!
İsveç'te yeni skandal!
İsveç’in başvurusunu reddettiği öğrenciyi aradı
İsveç’in başvurusunu reddettiği öğrenciyi aradı
EYT’de ilk maaş için tarih belli oldu
EYT'de ilk maaş için tarih belli oldu
SİHA ve İHA’lar neden hedefte?
SİHA ve İHA’lar neden hedefte?
İBB aracı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı
İBB aracı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı
Seçim ve birleşme çağrısı ne anlama geliyor?
Seçim ve birleşme çağrısı ne anlama geliyor?
Devlet Bahçeli seçim için tarih verdi
Devlet Bahçeli seçim için tarih verdi
Seçim için muhalefete tarih verdi
Seçim için muhalefete tarih verdi
İBB’ye halk ve esnaftan 400 gün tepkisi!
İBB'ye halk ve esnaftan 400 gün tepkisi!
CHP rozetini çıkarıp AK Parti’ye katıldı!
CHP rozetini çıkarıp AK Parti'ye katıldı!
Scooter için referandum! İstanbul’da da yapılır mı?
Scooter için referandum! İstanbul’da da yapılır mı?
Daha Fazla Video Göster