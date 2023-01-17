17 Ocak 2023, Salı
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Erdoğan'ın gündemi hizmet, Muhalefetinki adaylık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem pek çok projeyi hayata geçirdi hem de vatandaşı rahatlatacak müjdeleri açıkladı. Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerine emin adımlarla ilerliyor. Buna karşın 6'lı Masa anlaşmazlıklarla gündemden düşmüyor. Şimdi gelin muhalefetin gündemiyle Başkan Erdoğan'ın gündemini hep birlikte izleyelim.